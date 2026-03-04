タレント・ＩＭＡＬＵが３日、自身のインスタグラムを更新。パートナーと暮らす、奄美大島の家の内装を公開した。「明日放送『上田と女が吠える夜』“持ち家派ｖｓ賃貸派”結局どっちが得！？春の物件ＳＰ私は持ち家派として奄美のお家のお話ししてます」と投稿したＩＭＡＬＵ。パートナーとともにＤＩＹで建築した自宅は、内装、家具とも木のぬくもりを感じる仕上がりに。大きな窓からは奄美の海を一望できる、開放感のある