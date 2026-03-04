アメリカのベッセント財務長官は4日、トランプ政権が世界一律に課すことを計画している15％の関税について「今週中に実施されるだろう」との見方を示しました。アメリカ・CNBCテレビのインタビューで述べたもので、ベッセント氏はさらに「関税率は5カ月以内に最高裁が違法判決を下す前の元の水準に戻る」との考えを明らかにしました。