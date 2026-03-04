ソフトバンクは４日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイ）に１―３で敗れた。大関友久投手（２８）と大津亮介投手（２７）がそれぞれ登板し、順調な調整ぶりを示した。先発の大関は初回、２回を三者凡退で抑えたものの３回に２本の安打でピンチを迎えると、二塁手・川瀬の悪送球と内野ゴロの間に２点を献上。それでも５つの三振を奪うなど４回３安打２失点（自責１）にまとめた。２番手として登板した大津亮介投手（２