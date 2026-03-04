「MacBook Neo」 アップルは、新しいラップトップのラインナップとなる「MacBook Neo」を発表した。13インチのラップトップで、これまでのMacBookで採用してきたMチップではなく、iPhone 16 Pro/Pro Maxで採用していた「A18 Pro」チップを搭載する。3月11日発売で、価格はストレージ256GB・Magic Keyboardモデルで99,800円。 512GBモデルとTouch ID搭載Magic Keyboardモデルは114,800円。両モデルとも8GBユニファイ