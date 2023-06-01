ソフトバンクは５日、ホークス選手が表紙を飾る「ａｎａｎ」福岡ソフトバンクホークススペシャルエディションが５月１日（九州地区は同２日）に発売されると発表した。登場選手は松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇内野手、柳町達外野手、正木智也外野手の５人。みずほペイペイドームで撮影を行い、スーツスタイルやカジアルスタイルでグラビアに臨んだ。今季への思いや素顔に迫るインタビューも掲載予定。ホークス公式ＳＮＳ