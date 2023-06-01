テレビアニメも現在放送中の漫画『多聞くん今どっち!?』が舞台化され、9月に東京・天王洲 銀河劇場にて上演されることが発表された。あわせてスタッフとキャスト情報、舞台ビジュアルが公開された。【写真】3次元に爆誕！舞台版F/ACE福原多聞などキャラビジュアル脚本を手掛けるのは、『カリスマde ステージ』やBloody Love 歌劇『ババンババンバンバンパイア』などを手掛ける川尻恵太（SUGARBOY）。演出は、俳優・振付・アー