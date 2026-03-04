2026年6月12日に開幕戦が予定されているアメリカ、カナダ、メキシコの3国共同開催のW杯。北米での開催は1994年のアメリカ大会以来となる。『ESPN』では開幕まであと少しとなったW杯を展望。独自の視点からパワーランキングを作成し、上位15か国を発表した。その中でトップとなったのがスペインだ。次にフランス、アルゼンチン、イングランド、ブラジル、ポルトガルと続く。彼らが今大会の優勝候補だろう。森保一監督率いる日本代表