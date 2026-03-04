2006W杯決勝でイタリア代表と対戦したフランス代表は、前半7分にPKを獲得。W杯決勝でとんでもないメンタルだが、これを担当したMFジネディーヌ・ジダンはパネンカでイタリア代表GKジャンルイジ・ブッフォンの守るゴールを破ってみせた。あそこでパネンカを選択するところにジダンの凄さがあるが、今回ジダンは仏『L’Equipe』にて当時の考えについて語っている。「相手のGKはブッフォンだ。彼は私のことをあまりにも知りすぎている