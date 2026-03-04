2026年にアメリカ、カナダ、メキシコでの開催が予定されているW杯。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は優勝候補の1つだ。2022年のカタールW杯ではベスト8で姿を消してしまったが、2021年と2024年のEUROではどちらも決勝に進出するなど、強さを見せている。開幕まであと3か月と迫ったW杯を前に『Daily mail』では現状メンバー外ではあるが、今季所属クラブで素晴らしいパフォーマンスを披露し、今後登録メンバーに食い