中東情勢の悪化を受け、日経平均株価は一時2600円を超えて急落しました。4日の東京株式市場は、急速に売り注文が膨らみ、平均株価は一時2600円を超えて下落しました。株安の要因は、イラン情勢の混乱長期化への懸念が一段と高まったことです。平均株価は終値でも歴代5番目の下げ幅となりました。市場関係者の間からは「事態の収束が見通せない中、企業業績にマイナスの影響が及ぶことへの警戒感が高まっている」との声が上がってい