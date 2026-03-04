◆オープン戦西武０―２日本ハム（４日・エスコン）西武・石井一成内野手（３１）が４日、古巣本拠地への凱旋（がいせん）初戦でさっそく魅せた。この日は「２番・二塁」で先発出場。両軍無得点の３回２死一塁、左打ちの石井の球足の速い打球が、一、二塁間を破った。試合前にあいさつをした際に、「最近引っ張れてなくない？」と“助言”をくれたという新庄監督の前での“有言実行”の一打。一塁ベースを駆け抜けると、笑顔