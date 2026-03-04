【ワシントン＝阿部真司】米国のヘグセス国防長官は４日の記者会見で、米海軍の潜水艦がインド洋の国際海域でイラン軍の艦艇を魚雷攻撃し、沈没させたと公表した。ロイター通信によると、現場はスリランカ沖で、スリランカ政府は少なくとも８０人が死亡し、乗組員３２人を救助したとしている。