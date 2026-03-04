電動キックボードの交通違反で取り締まりを受け、義務づけられた講習を受講しなかったとして、男性が警視庁に書類送検されました。男性はおととしに2回、電動キックボードを運転中に違反取り締まりを受け、東京都公安委員会から電動キックボードの運転者講習を受けるよう命じられましたが、通知書を無視し、期限までに講習を受講しなかったということです。電動キックボードの受講命令違反での書類送検は、全国で初めてです。