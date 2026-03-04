プロ野球・楽天イーグルスの浅村栄斗選手ら球団関係者3人がオンラインカジノで賭博をしたとして、きょう、書類送検されました。3人は容疑を認めているということですが、賭博の額や期間などの詳細は明らかにされていません。球団は、浅村選手らが違法性を認識しないまま興味本位に利用してしまったことを深く反省しているとし、制裁金の支払いも異議なく受け入れていると説明しています。