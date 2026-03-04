各国の長期金利（NY時間09:05）（日本時間23:05）（%） 米2年債 3.510（+0.002） 米10年債4.075（+0.015） 米30年債4.721（+0.017） ドイツ2.765（+0.013） 英国4.460（-0.011） カナダ3.248（+0.006） 豪州4.747（-0.025） 日本2.109（-0.023） ※米債以外は10年物