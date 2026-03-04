日本時間２３時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45 予想52.3前回52.3（非製造業PMI・確報値) 予想52.3前回52.3（コンポジットPMI・確報値)