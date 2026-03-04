きょうの為替市場はドル高が一服しており、ドル円も戻り売りに押されている。イランが本日も他の中東諸国を攻撃するなど、依然として情勢は混沌としているものの、本日の市場は一服している。原油相場が７３ドル台に下げていることも一服感に繋がっているようだ。 イラン情報省の工作員が米中央情報局（ＣＩＡ）に間接的に接触し、戦争終結の条件を協議することを提案してきたと報じられたことや、ベッセント米財務長官が、