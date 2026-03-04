国民民主党代表代行などを歴任した大塚耕平元参院議員が2日、心不全のため死去した。66歳だった。事務所が4日、明らかにした。愛知県出身の大塚氏は、日銀職員を経て2001年の参院選に当時の民主党から立候補して初当選し、民主党政権では厚生労働副大臣などを務めた。民進党代表や国民民主党代表代行を歴任した後、参院議員を4期目途中で辞職し、2024年の名古屋市長選に立候補したが落選した。2月の衆院選では、国民民主党愛知県連