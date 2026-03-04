[3.4 ACLE決勝T1回戦第1戦 ジョホール 3-1 広島]サンフレッチェ広島は4日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝トーナメント1回戦第1戦を敵地・マレーシアで行い、前半に退場者が出た一戦でジョホール・ダルル・タクジムに1-3で敗れた。前身のAFCチャンピオンズリーグ(ACL)で2度阻まれてきた16強突破を目指すなか、2点ビハインドでホームの第2戦を迎えることになった。両チームはリーグステージでも対戦し、広島がホー