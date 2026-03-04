【ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦】(イスカンダル・プテリ)ジョホール 3-1(前半0-0)広島<得点者>[ジ]アヘル・アケチェ(52分)、ベルクソン(63分)、マルコス・ギリェルメ(84分)[広]オウンゴール(86分)<退場>[広]キム・ジュソン(26分)<警告>[ジ]ベルクソン(64分)、オスカル・アリバス(90分+4)[広]キム・ジュソン2(7分、26分)、バルトシュ・ガウル(28分)、アーネ・ヤンセン(90分+4)主審:ショーン・エバンス└前半途