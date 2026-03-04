元西武の松坂大輔さん（スポニチ本紙評論家）がホワイトソックス・村上宗隆内野手にインタビュー取材をした様子が4日、テレビ朝日系「報道ステーション」でオンエアされた。同番組でキャスターを務める松坂さんは、2月にホ軍のキャンプ地を訪問。6日に初戦を迎えるWBCでも活躍が期待される村上を直撃した。村上は今季がメジャー移籍1年目。新天地になじむ必要もあり、調整が難しい中でも侍ジャパンの一員としてWBC出場を決断