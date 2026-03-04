イランへの攻撃をめぐり、先ほど、アメリカのヘグセス国防長官が記者会見を行い、「アメリカは圧倒的に勝利している」と強調しました。アメリカヘグセス国防長官「アメリカは圧倒的に勝利を収めている。容赦なく、壊滅的なまでに」ヘグセス国防長官はさきほど会見を行い、イラン攻撃の成果をこのように強調し、「我々は必要な限り、戦いを続けることが出来る」と語りました。また、1週間以内にイラン国内の制空権を確保する見通