４日、主席団（議長団）席に座る習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京3月4日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議が4日、北京の人民大会堂で開幕した。