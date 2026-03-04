純烈の弟分グループ「モナキ」が、４月２９日に初のワンマンライブを開催する。会場に選んだのは、純烈の主戦場でもあるスーパー銭湯。東京都多摩市にある「竹取の湯」のステージに上がる。４月８日にリリース予定のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＴｉｋＴｏｋで大バズり中だけに、モナキのプロデューサーで純烈リーダーの酒井一圭は初ワンマンにあたり「みんなゆっくり浸かりや♨しらんけど☆」