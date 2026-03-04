2017年10月、第19回中国共産党大会に出席した宋平・元党政治局常務委員（中央）＝北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国共産党の元政治局常務委員で周恩来元首相の秘書を務めるなど党の長老だった宋平さんが4日、病気のため死去した。国営通信新華社が伝えた。108歳だった。1934〜37年に清華大や西南聯合大などで学び、37年12月に共産党に入党した。87年に党政治局員入りを果たし、中国当局が民主化運動を武力弾圧した89年