AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のノックアウトステージ・ラウンド16のファーストレグが4日に行われ、サンフレッチェ広島（日本）は敵地でジョホール・ダルル・タクジムFC（マレーシア）と対戦した。昨年9月に開幕した2025−26シーズンのACLEは、先月にリーグステージが終了。広島は4勝3分1敗でリーグステージを戦い抜き、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸に次ぐ3位で突破を決めた。べスト8進出を懸けたラウンド16で対