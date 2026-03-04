ホッフェンハイムは4日、日本代表DF町田浩樹がボールを使った個人練習に復帰したことを報告した。クラブの公式インスタグラム（日本語版）がトレーニング中の様子を投稿している。現在28歳の町田は、昨夏ベルギーのユニオン・サン・ジロワーズからドイツのホッフェンハイムに完全移籍で加入。自身初の5大リーグ挑戦のチャンスを掴むと、昨年8月16日に行われたDFBポカール1回戦のハンザ・ロストック戦でデビューを飾った。続