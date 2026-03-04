サンフレッチェ広島は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16第１戦で、マレーシアの強豪ジョホール・ダルル・タクジムと敵地で対戦。数的不利のなか粘り強さを見せたものの、１−３で敗れ先勝を許した。立ち上がりから拮抗した展開が続くなか、26分にDFキム・ジュソンがこの日２枚目のイエローカードを受けて退場。広島は前半の早い時間帯に10人での戦いを強いられる厳しい状況に追い込まれた。