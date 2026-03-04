「HKT48」を運営する株式会社Mercuryが4日、芸能事務所・株式会社おうちと共同マネジメント・パートナーシップ契約を締結。「HKT48」メンバーの豊永阿紀が株式会社おうちに所属することを発表した。なお、グループとしての活動は継続する。公式サイトでは「この度、脚本家・監督である金沢知樹氏が発起人の芸能事務所『株式会社おうち』と共同マネジメント・パートナーシップ契約を締結し、その一環として、豊永阿紀のマネジメ