練習するパラアイスホッケーの福西（右）＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに出場するパラアイスホッケーの日本代表が4日、ミラノの会場の練習リンクで調整し、女子で1人だけメンバー入りしている福西朱莉（東京アイスバーンズ）は「やらねばならない、という責務を感じている」と強い思いを語った。2021年の交通事故で左脚の機能障害を負った。健常者の時のアイスホッケー経験を生かした“