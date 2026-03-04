福岡市東区の貝塚公園で保存展示されている小型飛行機が存続の危機にひんしている。1950〜70年代に日本の空で活躍し、国内に現存するのは2機のみ。老朽化に伴う部品落下などの危険性と多額の維持管理費が重なり、市はこれ以上の展示は困難として、引き受け手の募集に乗り出した。新天地へ、果たして視界は開けるか−。