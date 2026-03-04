ボートレース芦屋の「ＢＴＳ勝山開設３２周年記念」は４日、４日間の予選が終了した。篠原晟弥（２５＝福岡）は３日目を終えた時点で得点率１６位。予選最終日は３Ｒ絶好枠１走で大敗禁物だったが、コンマ１３の好スタートを放つと他を寄せつけずにシリーズ２勝目を挙げるとともに準優入りを確定された。タッグを組む１５号機に「特訓で長尾選手に出られる感じだったので少しペラを叩いた。レースでは余裕があった。出足や行