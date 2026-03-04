女優の森七菜、俳優の黒川想矢が４日、都内でオムニバス企画「ＧＥＭＮＩＢＵＳｖｏｌ．２」（６日公開）の製作発表会見に出席した。映画配給会社・東宝の若手社員による才能発掘プロジェクトとして、若手映画監督が短編オムニバス映画を製作。２人は「青い鳥」（増田彩来監督）に出演。森は北海道での撮影を「撮影自体はそんなに長くなかったけど、すごい濃い時間。想矢ともすごい仲良しになれた感じがした」と回想。大ヒッ