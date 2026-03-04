【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比63銭円高ドル安の1ドル＝157円08〜18銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1637〜47ドル、182円90銭〜183円ちょうど。中東情勢の緊迫化を背景に前日まで円安ドル高が進んだ反動で、円を買い戻す動きが優勢だった。日本政府・日銀による為替介入への警戒感も円買いを後押しした。