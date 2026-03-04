記者会見する清算人の伊藤尚弁護士＝4日夜、東京都中央区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散を命じた東京高裁決定を受け、清算人に選任された伊藤尚弁護士は4日夜、東京都内で記者会見し「非常に難しい仕事だ。中立公正に進めていきたい」と語った。手続きは「年単位の時間がかかる」との見通しを示した。清算に関するホームページ（HP）も開設した。伊藤弁護士は、教団の堀正一会長と面談したことも明かした。清算実務