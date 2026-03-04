歌手の小林幸子（72）が4日、自身のSNSを更新。パーキンソン病を公表した歌手・美川憲一（79）の復帰後初テレビ出演で共演したことを報告した。2人は3日放送のNHK「うたコン」の「拡大版スペシャル!節目の春に贈る絆のうた」に生出演。美川は「生きる」をソロで、「さそり座の女」を小林と一緒に熱唱していた。寄り添うツーショットを公開。「昨日は、美川憲一さんの復帰初のテレビ出演!そして、生放送!!一生懸命、嫌いな