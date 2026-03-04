4日の衆院予算委で中道改革連合の山岡達丸議員が釧路湿原メガソーラーの問題について石原環境大臣に質問した。【映像】衆院予算委員会の質疑の様子山岡議員は「釧路湿原の国立公園の最奥地の、秘境とも呼ばれるようなエリアで約10ヘクタールの土地、ここはメガソーラーの建設事業者の開発行為を止めるために、最終的に村自身がその土地を事業者から買い取るということをした。ということが報じられました。しかもその価格は土