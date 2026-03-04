舞台挨拶が行われました！会場が大興奮…！東方神起・ユンホの初告白2026年3月4日、都内で「東方神起」日本デビュー20周年を記念した初の冠映画「東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』」の公開記念舞台挨拶が開催されました。司会の韓流ナビゲーターみんしるさんの呼びかけで登壇したユンホさんとチャンミンさん。全国のライブビューイング会場で見守るファンへ向けても、お二人らしい温かな言葉が届けられました。笑いと感