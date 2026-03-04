2026年3月3日、中国のポータルサイト・捜狐に、映画「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の興行収入が10億円を突破したとする記事が掲載された。記事はまず、「昨年『銀魂』の新作アニメ『3年Z組銀八先生』が配信され、多くのファンが視聴したことだろう。おなじみのツッコミの応酬は実に懐かしいものであった」と述べた。その上で、「先月、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が日本で公開されるや否や、興行収入は早くも10億円を突破