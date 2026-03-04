4日午後中道改革連合の小川淳也代表は、東京高裁での旧統一教会解散命令の受け止めを話した。【映像】小川淳也代表会見の様子小川代表は「この高裁判決ですが、旧統一教会による長年の組織的かつ深刻な被害を司法が厳しく認定した極めて重い判断だというふうに受け止めております。多くの被害者が人生を奪われたり、また家族関係を破壊されてきたりといったような事実が改めて公に認定されると同時に、これからが本当の課題だ