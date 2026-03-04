2026年に開催するコンサートツアーをもって、グループ活動を終了することを発表している人気グループ・嵐。約5年ぶりとなる新曲『Five』が4日、配信されました。嵐の公式Xには5人の動画が投稿されました。どんな楽曲か聞かれた大野智さん（45）は「本当にね嵐っぽい…のよ」とコメント。二宮和也さん（42）は「懐かしいです！やっぱりこの5人で歌っている感じというのがね」と話し、相葉雅紀さん（43）は「J-POPですね！これぞ