【CONTROL Resonant】 2026年 発売予定 Remedy Entertainmentは3月4日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションRPG「CONTROL Resonant（コントロール レゾナント）」の新たな情報を公開した。発売時期は2026年を予定。 2019年に発売されたアクションアドベンチャー「CONTROL」から約7年ぶりの続編となる「CONTROL Resonant」。前作から7年後のマンハッ