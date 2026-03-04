この春バッグを新調するなら、洗練見えが狙えるブラウンカラーをぜひ候補に。今回は、ミドル世代のコーデに取り入れやすくオンオフ合わせやすいデザインのブラウンバッグを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。シンプルコーデのアクセントにもなってくれそうです。 フォルムをアレンジできる2WAYバッグ 【ZARA】「シティクロスボディバッグ」\6,290（税込） シンプルに見せない特徴的なデザイン