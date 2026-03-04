11インチ・13インチiPad Air（M4）をNTTドコモやau、SoftBankでも取り扱い！各社による価格や予約ページをチェック既報通り、Appleは2日（現地時間）、同社が展開するタブレット「iPad」の薄型モデル「iPad Air」シリーズの新商品として「11インチiPad Air（M4）」および「13インチiPad Air（M4）」を発表しました。日本を含む35の1次販売国・地域では2026年3月11日（水）に発売され、発売に先立って日本時間（JST）の2026年3月4日