3月11日21時放送の水谷豊主演ドラマ『相棒 season24』（テレビ朝日系）最終回スペシャルに、石黒賢がシリーズ初出演することが明らかになった。“元特命係”の私立探偵を演じる。【写真】石黒賢、特命係に思いを馳せる？『相棒24』最終回スペシャル場面写真2000年に『土曜ワイド劇場』の一作として誕生して以来、濃密で骨太なミステリーを世に送り出し、“国民的ドラマ”としての地位を築き上げてきた『相棒』。シリーズ誕生