◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽準々決勝第１戦Ｇ大阪１―１ラチャブリ（４日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪はホームでの第１戦でラチャブリ（タイ）と１―１で引き分けた。前半１８分に先制されたが、後半途中から入った１９歳ＭＦ名和田我空（がく）が３９分、右足で同点弾。アディショナルタイムにフリーキックから直接、勝ち越しを狙ったシュートはバーを直撃し、惜しくも決勝点は逃した。第２戦は１