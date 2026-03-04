エティハド航空は、アブダビ発着の全定期便の運航を、現地時間3月6日午前6時（日本時間同日午前11時）まで停止する。当局の承認のもと、限られた際は一便、貨物便、帰国支援便を運航する。承認された便は航空券を販売している。過去24時間以内に購入済み、もしくは予約が確定されている場合を除き、空港へは向かわないよう求めている。確定した搭乗書類を持たない人の空港への立ち入りは制限される。