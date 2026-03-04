フランス発のラグジュアリーシューズブランド「レペット」から、2026年春夏アクティブウェアコレクションが登場します。バレエの美学を取り入れた上品なデザインと、動きやすさを兼ね備えたラインは、日常にもワークアウトにも寄り添うアイテムばかり。軽やかな素材と女性らしいシルエットで、心地よく過ごせるワードローブを提案します。優雅さと機能性を両立した新作コレクションに注目です♡