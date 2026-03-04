世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）について、東京高裁は4日、教団の解散を命じる決定をしました。教団の財産を清算する手続きが始まりますが、順調に進むのでしょうか。■親から信仰引き継いだ2世たち“決定の瞬間”見守るその瞬間を見守ろうと集まったのは、世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）の現役の信者たち。会場とオンライン、合わせて368人。都内（4日午前）「教会を大切な居場所と感じながら、いま、この日本社会で