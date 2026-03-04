中国出身の芸人・いぜん（27）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し“田舎育ち”のイメージについて言及した。いぜんは北京大学附属高校を卒業後に来日し、現在は東大大学院で核融合の研究に励んでいる。この日近影をアップしていたが、一部ユーザーから「中国の田舎から上京してきたイメージがあったけど、数カ月前からバリバリ港区女子になった」といったコメントが寄せられた。これにいぜんは「一つも合ってねぇよ